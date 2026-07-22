Ракета SpaceX вывела на орбиту испытательный аппарат для техобслуживания спутников

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в среду по московскому времени вывела на орбиту испытательный роботизированный аппарат MRV-1, предназначенный для технического обслуживания и продления жизни космических спутников, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-й стартовой площадки на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде во вторник в 17:15 по времени Восточного побережья США (в среду в 00:15 по Москве).

Примерно через час аппарат был выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,8 тыс. км. Он состоит из роботизированного базового модуля Mission Robotic Vehicle (MRV) и трех сервисных модулей Mission Extension Pod (MEP), которые разработаны компанией SpaceLogistics - дочерним подразделением корпорации Northrop Grumman.

Роботизированный аппарат оснащен двумя трехметровыми манипуляторами-"руками", созданными Исследовательской лабораторией ВМС США. С их помощью космический "механик" должен будет устанавливать компактные сервисные модули MEP на спутники клиентов. Они оснащены собственной электрической двигательной установкой для поддержания орбиты и управления ориентацией спутника. По данным Northrop Grumman, один такой модуль способен продлить срок службы геостационарного спутника массой около двух тонн примерно на восемь лет.

После выполнения задач базовый модуль MRV останется на орбите для проведения инспекций и потенциального ремонта других спутников. Он оснащен системой для дозаправки топливом, что позволяет использовать его возможности в будущих миссиях.