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Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства до 4 декабря

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий сохранить финансирование федеральных ведомств на текущем уровне до 4 декабря и избежать шатдауна до конца финансового года в преддверии промежуточных выборов, сообщают американские СМИ.

"За" проголосовали 220 конгрессменов, "против" высказались 205 членов палаты.

При этом шесть демократов присоединились к 213 поддержавшим законопроект республиканцам, в то время как лишь один республиканец проголосовал против него.

Теперь законопроект направляется в Сенат, где его принятие "сопряжено с большими трудностями из-за порога в 60 голосов и потенциального противодействия демократов", обращает внимание The Hill.

Финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября и напрямую связан с бюджетным циклом.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года.

Палата представителей США шатдаун
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