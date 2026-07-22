Лавров проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Маниле переговоры с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом.

Встреча организована "на полях" мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.

Ранее в среду Лавров провел встречи с министрами иностранных дел Индии, Пакистана и Бангладеш, а также консультации на министерском уровне в формате РФ-АСЕАН.

В АСЕАН входят 11 стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма и Восточный Тимор.