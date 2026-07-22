Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Пакистана Исхаком Даром "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

Переговоры начались с рукопожатия, оба министра использовали обращение "дорогой друг" и подчеркнули значимость встречи, которая проходит в столице Филиппин.

Последний контакт глав внешнеполитических ведомств России и Пакистана состоялся в апреле. Тогда министры обсудили по телефону ситуацию в зоне Персидского залива в том числе в контексте посреднической роли Исламабада в интересах достижения устойчивых договоренностей между Ираном и США. В ходе беседы Лавров подтвердил готовность России содействовать этим усилиям.

Лавров прибыл в Манилу 21 июля. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двустронних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.