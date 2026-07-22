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Количество жертв лихорадки Эбола в ДР Конго приблизилось к тысяче

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Число пациентов, скончавшихся в Демократической республике Конго (ДРК) вследствие заражения вирусом Эбола, вплотную приблизилось к тысяче.

Согласно данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, которые приводит в среду агентство ЭФЭ, на данный момент смерть от заражения Эболой подтверждена у 999 заболевших. Всего на данный момент зарегистрировано 2473 случая заражения (включая и летальные исходы). Таким образом уровень смертности у заболевших составляет 40,4%.

Госпитализированы 737 пациентов, 482 человека выздоровели.

Вспышка лихорадки Эбола затронула пять провинций ДРК: Итури (откуда началось ее распространение), Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле и Чопо.

В соседней Уганде, на которую ранее перекинулась эпидемия, на прошлой неделе выписали последнего пациента, который вылечился от этого заболевания. Всего в этой стране было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев, двое пациентов скончались.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Затем она распространилась на другие конголезские провинции, а также на Уганду.

ДР Конго Эбола Уганда
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