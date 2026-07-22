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В НАТО утвержден план общего финансирования альянса на 2027-2031 годы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Североатлантический совет утвердил в среду план общего финансирования НАТО на 2027-2031 годы, определяющий порядок инвестирования альянса в общие приоритеты в течение следующих пяти лет, сообщила пресс-служба организации.

"План дает союзникам четкое, перспективное представление об ожидаемых потребностях НАТО в ресурсах и гарантирует, что общее финансирование будет соответствовать возросшему уровню амбиций альянса в условиях более сложной обстановки в сфере безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в рамках этого решения страны-союзницы согласовали потолки финансирования на 2027 год для военного бюджета, гражданского бюджета и программы инвестиций в безопасность НАТО, увеличив объем общего финансирования до 6,5 млрд евро.

Североатлантический совет также официально утвердил "план программы развития потенциала цепочки поставок топлива НАТО". "Инвестиции в размере 27 млрд евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО. Они поддержат новые объекты, включая трубопроводы, в восточной и юго-восточной части альянса и обеспечат войскам НАТО необходимое энергоснабжение для боеготовности", - объяснили в штаб-квартире организации.

В сообщении уточняется, что план также предусматривает выделение ресурсов "для приоритетной поддержки Украины, включая инициативу НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения, а также совместный аналитический, учебный и образовательный центр НАТО-Украина".

НАТО финансирование
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