Иранские военные заявили, что заминировали один из маршрутов в Ормузском проливе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Маршрут через южную часть Ормузского пролива заминирован, сообщает иранская телерадиокомпания ИРИБ со ссылкой на военное командование Ирана.

"Заминированный южный маршрут через Ормузский пролив - это путь к разорению", - приводит ИРИБ заявление военных.

Также в командовании предупредили, что будут готовы наносить удары по "экономической инфраструктуре" союзников США на Ближнем Востоке, в том числе, по электростанциям, нефтегазовым объектам, если американские военные будут бить по иранской гражданской инфраструктуре.