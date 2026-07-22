Трамп заявил, что Иран еще не готов к сделке с США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона пока не готова заключить сделку с США, однако скоро ситуация может измениться, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Они еще не готовы заключить сделку. Скоро они будут готовы", - сказал он, выступая на митинге в штате Джорджия.

Трамп заверил, что получает сигналы о том, что Тегеран готов к урегулированию кризиса, однако - не на нужных ему условиях.

"Мы бьем по ним очень сильно", - добавил он.

В то же время, он в очередной раз заверил, что не считает конфликт с Ираном чем-то масштабным. "Это - небольшая перестрелка", - сказал президент.