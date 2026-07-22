Поиск

Трамп заявил, что Иран еще не готов к сделке с США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона пока не готова заключить сделку с США, однако скоро ситуация может измениться, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Они еще не готовы заключить сделку. Скоро они будут готовы", - сказал он, выступая на митинге в штате Джорджия.

Трамп заверил, что получает сигналы о том, что Тегеран готов к урегулированию кризиса, однако - не на нужных ему условиях.

"Мы бьем по ним очень сильно", - добавил он.

В то же время, он в очередной раз заверил, что не считает конфликт с Ираном чем-то масштабным. "Это - небольшая перестрелка", - сказал президент.

США Дональд Трамп Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранские военные заявили, что заминировали один из маршрутов в Ормузском проливе

Трамп заявил, что Иран еще не готов к сделке с США

Иран будет отвечать на агрессию по принципу "око за око"

В НАТО утвержден план общего финансирования альянса на 2027-2031 годы

De Telegraaf сообщил, что постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России

Суд в США начнет рассматривать дело Николаса Мадуро 1 июня 2027 года

Что произошло за день: среда, 22 июля

Axios сообщил о телефонном разговоре Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

 Axios сообщил о телефонном разговоре Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Военные РФ нанесли удары по двум судам, которые доставляли военные грузы в Одессу и Черноморск

Brent подорожала до $94,23 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3273 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10686 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов