Иран будет отвечать на агрессию по принципу "око за око"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил в среду, что Тегеран примет решительные меры в случае любой агрессии в отношении Ирана.

"Наша оборонительная стратегия ясна: око за око. Любая агрессия в отношении Ирана, в том числе в отношении нашей инфраструктуры, приведет к мощному и решительному ответу", - написал он в соцсети X.

Аракчи добавил, что "те, кто каким бы то ни было образом содействует агрессии, станут законными целями" Ирана.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением к иранским властям, согласно которому американские военные будут атаковать и уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на любую его атаку на суда в Ормузском проливе.