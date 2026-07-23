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США готовятся возобновить применение стратегических бомбардировщиков против Ирана

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - США уведомили Израиль о планах Вашингтона усилить удары по Ирану в ближайшие дни, в том числе с использованием стратегических бомбардировщиков, сообщил израильский общественный телеканал Kan.

По его данным, израильские официальные лица считают, что угроза президента США Дональда Трампа нанести удар по национальной инфраструктуре Ирана увеличила вероятность того, что Иран может запустить ракеты по Израилю, вовлекая его в нынешнюю эскалацию.

Телеканал отмечает, что координация действий США с Израилем позволит стране подготовиться к возможным пускам иранских ракет. При этом указывается, что такая атака побудила бы Израиль возобновить собственные удары по Ирану.

В настоящее время на британской авиабазе Фэрфорд размещены 12 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые использовались во время американо-израильской военной операции против Ирана. Там также дислоцировались стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, однако они были возвращены на континентальную часть США после прекращения боевых действий.

В ходе воздушных налетов на Иран эти самолеты применялись для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.

США B-1B Lancer Иран
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