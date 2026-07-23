США нанесли удары по иранским городам на западе, юге и востоке страны

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по объекту в окрестностях города Ахваз, расположенного на юго-западе Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

Тем временем телеканал Press TV сообщает, что несколько мощных взрывов зафиксированы в районе города Сирик на побережье Ормузского пролива.

По данным агентства Fars, два взрыва также произошли в окрестностях города Бушер на побережье Персидского залива.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале очередной серии ударов по Ирану.