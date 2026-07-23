Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские войска по указанию главнокомандующего начали новые удары по иранским военным целям. Эта миссия будет и дальше ослаблять способность Ирана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, следующим транзитом через региональные воды", - говорится в сообщении.

Операция началась в 17:30 по времени Восточного побережья США (в 00:30 по Москве).