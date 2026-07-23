Поиск

CNN сообщает, что глава "Моссада" встретился с чиновниками администрации США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава израильской Службы внешней разведки "Моссад" Роман Гофман две недели назад в ходе поездки в Вашингтон встречался с высокопоставленными сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа, передает CNN.

В миреТрамп заявил, что Иран еще не готов к сделке с СШАТрамп заявил, что Иран еще не готов к сделке с СШАЧитать подробнее

"Гофман поделился разведывательной информацией по Ирану о горе Пикакс, уране и экономике", - сообщает телеканал со ссылкой на источник.

CNN обратился за комментариями в Белый дом, в ЦРУ ситуацию комментировать отказались.

Гофман, выходец из Белоруссии, возглавил "Моссад" в начале июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени американские военные нанесут удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится ядерный объект. В МИД Ирана заявляли, что под горой Пикакс ядерного объекта нет. В свою очередь, в командовании ВС Ирана предупредили, что такой удар спровоцирует расширение вооруженного конфликта стран.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Моссад Роман Гофман США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Секретная служба США заявила о росте уровня угроз перед ужином корреспондентов Белого дома

 Секретная служба США заявила о росте уровня угроз перед ужином корреспондентов Белого дома

Танкер загорелся после обстрела в Красном море

CNN сообщает, что глава "Моссада" встретился с чиновниками администрации США

США нанесли удары по иранским городам на западе, юге и востоке страны

Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану

 Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану

Американский постпред обсудил с Зеленским тему Patriot и дронов

Трамп заявил, что Иран еще не готов к сделке с США

 Трамп заявил, что Иран еще не готов к сделке с США

В НАТО утвержден план общего финансирования альянса на 2027-2031 годы

De Telegraaf сообщил, что постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России

 De Telegraaf сообщил, что постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России

Суд в США начнет рассматривать дело Николаса Мадуро 1 июня 2027 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3281 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10686 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов