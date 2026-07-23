CNN сообщает, что глава "Моссада" встретился с чиновниками администрации США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава израильской Службы внешней разведки "Моссад" Роман Гофман две недели назад в ходе поездки в Вашингтон встречался с высокопоставленными сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа, передает CNN.

"Гофман поделился разведывательной информацией по Ирану о горе Пикакс, уране и экономике", - сообщает телеканал со ссылкой на источник.

CNN обратился за комментариями в Белый дом, в ЦРУ ситуацию комментировать отказались.

Гофман, выходец из Белоруссии, возглавил "Моссад" в начале июня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени американские военные нанесут удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится ядерный объект. В МИД Ирана заявляли, что под горой Пикакс ядерного объекта нет. В свою очередь, в командовании ВС Ирана предупредили, что такой удар спровоцирует расширение вооруженного конфликта стран.