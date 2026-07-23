Рубио заявил, что обсудил с Лавровым отношения РФ и США и прекращение боев на Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым российско-американские отношения и необходимость прекращения боевых действий на Украине.

"Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией и необходимость завершения войны между Россией и Украиной", - написал Рубио в четверг в соцсети Х.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Рубио провели в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН обстоятельный обмен мнениями. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне", - говорилось в сообщении МИД на сайте ведомства.

"При обсуждении украинской проблематики С.В.Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - отметили на Смоленской площади.

Согласно сообщению, Лавров "вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие".

Была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, говорится в сообщении.

"Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США", - отмечает МИД РФ.

Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций, добавили на Смоленской площади.