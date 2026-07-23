Поиск

Рубио заявил о готовности США к новым контактам с РФ для урегулирования на Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - США готовы к дальнейшим контактам с российской стороной с целью урегулирования украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы всегда открыты для встреч", - сказал он в четверг журналистам в Маниле.

В то же время, по словам Рубио, представители США "встречались с украинцами гораздо чаще, чем с российской стороной".

Он подчеркнул, что в Вашингтоне хотят мирного соглашения и окончания кризиса на Украине.

"Мы готовы играть любую позитивную роль, которую можем, чтобы положить конец войне. И для завершения этой войны потребуется что-то, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина. Этого не произойдет на пресс-конференции. Это не произойдет на одной встрече здесь, на Филиппинах. Это потребует огромной работы", - объяснил госсекретарь.

Марко Рубио США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Вашингтоне считают, что для украинского урегулирования нужны новые идеи

Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

 Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

Рубио заявил, что провел хорошие и откровенные переговоры с Лавровым

Глава ЕК объявила о новых санкциях против РФ в сфере финансов и торговли нефтью

Постпреды стран ЕС согласовали 21-й пакет антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС договорились продлить "потолок цен" на нефть РФ на 12 месяцев

 Постпреды стран ЕС договорились продлить "потолок цен" на нефть РФ на 12 месяцев

Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

 Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения

 Лавров довел до Рубио информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения

Brent торгуется выше $96 за баррель

США перебрасывают силы на Ближний Восток на случай расширения конфликта с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10703 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3292 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов