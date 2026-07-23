Рубио заявил о готовности США к новым контактам с РФ для урегулирования на Украине

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - США готовы к дальнейшим контактам с российской стороной с целью урегулирования украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы всегда открыты для встреч", - сказал он в четверг журналистам в Маниле.

В то же время, по словам Рубио, представители США "встречались с украинцами гораздо чаще, чем с российской стороной".

Он подчеркнул, что в Вашингтоне хотят мирного соглашения и окончания кризиса на Украине.

"Мы готовы играть любую позитивную роль, которую можем, чтобы положить конец войне. И для завершения этой войны потребуется что-то, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина. Этого не произойдет на пресс-конференции. Это не произойдет на одной встрече здесь, на Филиппинах. Это потребует огромной работы", - объяснил госсекретарь.