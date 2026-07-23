Первую платную автодорогу в Узбекистане могут ввести в августе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Первую в Узбекистане платную автотрассу Ургенч-Хива стоимостью $120 млн планируют ввести в эксплуатацию в августе 2026 года, сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев.

"Мы уже начали строительство первой платной дороги, которая свяжет Хиву - один из исторических центров нашей республики - с Ургенчем. Если всё сложится, в следующем месяце мы введём её в эксплуатацию, - сказал президент, слова которого приводит телеканал "Узбекистан 24".

Трасса должна стать частью туристической инфраструктуры и обслуживать жителей региона, а также внутренних и иностранных туристов.

Работы по строительству дороги Ургенч-Хива выполнены на 80%. На всей 35-километровой трассе завершены земляные работы и устройство основания, на 25 км - уложили первый слой асфальта.

По проекту уже построили 15 мостов, один тоннель, пять подземных переходов и 101 водопропускное сооружение.

Строительство этой четырёхполосной платной трассы началось в феврале. Ожидается, что время в пути между Ургенчем и Хивой сократится с 60 до 17 минут, а пропускная способность дороги превысит 20 тыс. автомобилей в сутки.

По информации узбекских СМИ, Мирзиёев также сообщил, что международный тендер по проекту платной дороги Ташкент-Андижан, которая должна связать столицу с Ферганской долиной, находится на завершающей стадии. Общая протяжённость магистрали составит 314 км. На первом этапе планируется построить альтернативную дорогу Ташкент - Ангрен - перевал Камчик длиной 171 км, включая 33 км новых тоннелей. Стоимость первого этапа оценивалась в $3,66 млрд. Дорога будет иметь от четырёх до шести полос. После её запуска время поездки из Ташкента в Андижан, как ожидается, сократится с 5-5,5 до 2-2,5 часа. Проект реализуется при поддержке Всемирного банка.

Ожидаемые ежегодные поступления от платы за проезд оцениваются примерно в $465 млн, а предполагаемый срок окупаемости - в восемь лет.

Мирзиёев также сообщил, что завершается проектирование платной дороги Ташкент-Чарвак протяженностью 52 км.

"В связи с быстрым развитием туризма мы завершаем проектирование платной дороги, которая соединит Ташкент с живописным Бостанлыкским районом, и определяем частного партнёра. Практические работы по этому проекту также начнутся в ближайшее время", - сказал он.

Ее планируется проложить от Нового Ташкента до Чарвакского водохранилища и построить за три года. Предварительные договорённости по проекту достигнуты с катарской инвестиционной компанией Protocol Capital Group и государственной Korea Expressway Corporation, которая управляет платными автомагистралями Южной Кореи. Для подготовки проекта привлечены международные консультанты. Начало строительства ранее планировалось на конец 2026 года.

Шестиполосная дорога с цементобетонным покрытием будет соответствовать категории IA и будет рассчитана на скорость до 150 км/ч. После ее запуска среднее время поездки до Чарвака должно сократиться с 80 до 35 минут.