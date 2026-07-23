Прямые иностранные инвестиции в Китай в I полугодии снизились на 5%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику Китая в первом полугодии снизился на 5% относительно того же периода прошлого года - до 402,14 млрд юаней ($59,4 млрд), по данным министерства торговли.

Производственный сектор привлек 105,03 млрд юаней, сектор услуг - 289,62 млрд юаней. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли выросли на 33,2% и достигли 170,33 млрд юаней.

Саудовская Аравия увеличила ПИИ в 4,6 раза (на 359%), Швейцария - на 52,7%, Франция - на 36,2%, Южная Корея - на 15%.

В январе-июне в КНР было зарегистрировано 31,617 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 5,3% превысило показатель за аналогичный период 2025 года.

Как сообщалось, объем FDI по итогам 2025 года сократился на 9,5% - до 747,7 млрд юаней.