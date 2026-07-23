В КСИР обвинили США в использовании перемирия для восполнения боеприпасов и нефти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона более не будет допускать использования Вашингтоном перемирий для пополнения военных арсеналов, заявили в четверг в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Мы более не позволим, чтобы США использовали вводящие в заблуждение перемирия, чтобы пополнить запасы нефти и боеприпасов, а затем продолжить атаки", - говорится в заявлении.

В КСИР также напомнили, что считают законной целью для ударов любую военную базу, с которой осуществляются атаки по Ирану.

Ранее в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что США ускоренно перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу более мощные военные возможности на случай расширения конфликта с Ираном.

Ранее этим летом США и Иран заключили соглашение о прекращении огня, однако оно оказалось непродолжительным.