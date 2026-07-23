Поиск

В КСИР обвинили США в использовании перемирия для восполнения боеприпасов и нефти

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Иранская сторона более не будет допускать использования Вашингтоном перемирий для пополнения военных арсеналов, заявили в четверг в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Мы более не позволим, чтобы США использовали вводящие в заблуждение перемирия, чтобы пополнить запасы нефти и боеприпасов, а затем продолжить атаки", - говорится в заявлении.

В КСИР также напомнили, что считают законной целью для ударов любую военную базу, с которой осуществляются атаки по Ирану.

Ранее в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что США ускоренно перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу более мощные военные возможности на случай расширения конфликта с Ираном.

Ранее этим летом США и Иран заключили соглашение о прекращении огня, однако оно оказалось непродолжительным.

Иран КСИР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии

 Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии

Трамп пригрозил хуситам военной силой в случае продолжения их атак в Красном море

 Трамп пригрозил хуситам военной силой в случае продолжения их атак в Красном море

Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК

 Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на морском терминале КТК

В бразильских школах введут уроки русского языка

 В бразильских школах введут уроки русского языка

ЕС ввел санкции против более 50 предприятий ОПК в РФ и Белоруссии и ряда НПЗ

 ЕС ввел санкции против более 50 предприятий ОПК в РФ и Белоруссии и ряда НПЗ

Рубио заявил о неготовности Ирана к соглашению с США

В Вашингтоне считают, что для украинского урегулирования нужны новые идеи

Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

 Рубио отметил сложность вывода Кубы к процветанию

Рубио заявил, что провел хорошие и откровенные переговоры с Лавровым

Глава ЕК объявила о новых санкциях против РФ в сфере финансов и торговли нефтью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10706 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3295 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов