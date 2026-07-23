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Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии

Лукашенко договорился о поставках мяса и молока в Узбекистан и рабочей силы для Белоруссии
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, высказался о привлечении в страну работников из Узбекистана и сообщил о договоренности с узбекским президентом Шавкатом Мирзиеевым о поставках мяса и молока в Узбекистан взамен на рабочую силу для регионов Белоруссии.

"Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент (Узбекистана - ИФ) - молодец, давно мы с ним дружны. Он дает деньги на инвестиции - на строительство животноводческих комплексов, сенажных траншей - на то, что им нужно. На переработку. Инвестирует, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Он уточнил, что при этом, согласно договоренностям, Белоруссия готова обеспечить работников из Узбекистана социальными гарантиями, в том числе жильем, доступом к образованию и здравоохранению.

"Приезжайте, устраивайтесь. Вот образование детишкам, если хотите, вот здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать - это другая ситуация", - отметил Лукашенко.

Он обратил внимание, что по поводу темы трудовой миграции поднялась "целая буря". "Ах, вот, узбеков берут!" Я (говорю - ИФ): "И не надо, мы никого брать не будем, но тогда нам надо упираться и работать", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что в ряде регионов порой не хватает людей. Районы, которым требуются рабочие руки в тех или иных сферах, могут пригласить туда соответствующих работников из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определить, сколько и по каким специальностям требуется человек.

"Если там не хватает людей, вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается, особенно северных регионов - Островец и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет, - подчеркнул глава государства. - Руководитель и председатель райисполкома должны решить: столько человек, на такие должности".

Президент подчеркнул, что некоторых необходимо будет доучить, но при этом главное условие - желание работать.

"Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать", - заявил Лукашенко, обращаясь к руководителям местных органов власти.

Белоруссия Узбекистан Александр Лукашенко Шавкат Мирзиеев
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