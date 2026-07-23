Власти Франции освободили танкер Deliver после уплаты штрафа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Танкер Deliver, задержанный в июне ВМС Франции по подозрению в использовании фальшивого флага, получил разрешение продолжить свой путь после уплаты штрафа, сообщила в четверг газета Le Parisien.

"Французские власти в четверг объявили, что танкер Deliver, перехваченный в конце июня в Средиземном море, был допущен к выходу из территориальных вод Франции после уплаты его судовладельцем штрафа за "неправомерное использование флага", - пишет издание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 25 июня о задержании связанного, по версии Парижа, с Россией судна в Средиземном море близ Сицилии. Макрон описал это как "решимость европейцев" противодействовать РФ.

Танкер длиной 275 метров был задержан 23 июня "для проведения операции "проверки флага", предусмотренной международными конвенциями", напомнил Le Parisien. Deliver под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур.

По информации издания, танкер фигурировал в списке "судов, лишенных камерунского флага", составленном 29 мая министерством транспорта Камеруна. Он был сопровожден французскими ВМС в порт Фос-сюр-Мер близ Марселя, прокуратура которого возбудила расследование по факту "неправомерного использования флага". С тех пор Deliver оставался на рейде Фос-сюр-Мер.

22 июля "судовладелец был осужден судебным трибуналом Марселя" и приговорен к "денежному взысканию", ссылается Le Parisien на прокуратуру Марселя и префектуру департамента Буш-дю-Рон.

Сумма штрафа не разглашается. После его уплаты "задержание судна было снято", и Deliver покинул территориальные воды Франции.