Взрывы прозвучали в городах на западе Ирана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Взрывы прозвучали в иранских городах Омидийе, Эндимешк и Хорремабад, а также в в окрестностях Хондаба на западе страны, передает государственная телекомпания IRIB.

Кроме того, ударам подвергся портовый город Джаск, расположенный к югу от Ормузского пролива.

Ранее иранские СМИ сообщили об американских ударах по портовому городу Бендер-Аббас, острову Кешм в Ормузском проливе и индустриальному центру Ахваз на юго-западе Исламской Республики.

Согласно заявлению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские вооруженные силы в ночь на пятницу наносят очередные удары по иранским целям.