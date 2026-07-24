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Взрывы прозвучали в городах на западе Ирана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Взрывы прозвучали в иранских городах Омидийе, Эндимешк и Хорремабад, а также в в окрестностях Хондаба на западе страны, передает государственная телекомпания IRIB.

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Кроме того, ударам подвергся портовый город Джаск, расположенный к югу от Ормузского пролива.

Ранее иранские СМИ сообщили об американских ударах по портовому городу Бендер-Аббас, острову Кешм в Ормузском проливе и индустриальному центру Ахваз на юго-западе Исламской Республики.

Согласно заявлению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские вооруженные силы в ночь на пятницу наносят очередные удары по иранским целям.

Хроника 28 февраля – 24 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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