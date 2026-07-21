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Посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня

Посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На фоне эскалации американо-иранского конфликта посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

"Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня", - говорится в сообщении.

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По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Это предложение, как отмечает Axios, позволит остановить боевые действия и полностью открыть пути для судоходства в Ормузском проливе. Также благодаря данной инициативе у Вашингтона и Тегерана появится возможность вернуться к меморандуму о взаимопонимании.

В сообщении подчеркивается, что обе стороны пока не приняли предложение.

Axios прогнозирует два варианта развития событий: либо стороны заключат 10-дневное перемирие, либо США начнут "масштабную совместную военную кампанию с Израилем, чтобы заставить Тегеран капитулировать".

По данным портала, Трамп пока не принял окончательного решения, а чиновники полагают, что следующие несколько дней определят дальнейшее развитие ситуации.

Axios в публикации обращает внимание на то, что в Вашингтоне могут также готовиться к провалу переговоров. В последние дни американские военные направили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для крупной эскалации.

В то же время израильские источники сообщили изданию, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности на фоне возможного расширения конфликта до полномасштабной скоординированной кампании в ближайшие дни.

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