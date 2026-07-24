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США сняли санкции с компании, связанной с Белорусским метзаводом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США исключило из санкционного списка компанию Bel-Kap-Steel, говорится в сообщении OFAC.

Bel-Kap-Steel зарегистрирована в Майами в 1998 году. Как указано в решении OFAC, она была включена в санкционный список как организация, "связанная с ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".

США ввели санкции в отношении Bel-Kap-Steel в августе 2023 года. Одновременно с этим санкции против нее ввел ЕС.

OFAC США Bel-Kap-Steel Белоруссия
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