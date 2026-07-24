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Греческий танкер с саудовской нефтью смог миновать Баб-эль-Мандебский пролив

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Принадлежащий Греции танкер Merbabu, загруженный нефтью из Саудовской Аравии, сумел пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Танкер, пунктом назначения которого значится Индия, перемещался, не раскрывая своего местоположения. Ранее он подавал информацию о своем нахождении в Красном море, затем отключил транспондеры. Поздно вечером в четверг он подал сигнал уже в Аравийском море.

До этого из пролива в Аденский залив вышли принадлежащие Китаю танкеры Xin Long Yang и Cosnew Lake. Еще один китайский супертанкер New Explorer, груженный саудовской нефтью, тоже движется к Баб-эль-Мандебскому проливу.

В пятницу движение через пролив продолжается, несколько судов прошли в обоих направлениях. Однако в связи с угрозами йеменских хуситов суда западных стран, перевозящие саудовскую нефть, могут столкнуться с угрозой потенциальных атак, поясняет Bloomberg. Так, танкер Torm Innovation, которым владеют Нидерланды, после получения груза в саудовском порту Я́нбу-эль-Бахр, развернулся и направился к Суэцкому каналу. До этого аналогичный маневр совершил принадлежащий Кувейту танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas King: сейчас газовоз начал прохождение Суэцкого канала.

На этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Хроника 28 февраля – 24 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен Баб-эль-Мандебский пролив Саудовская Аравия
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