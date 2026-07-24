Минобороны РФ заявило о поражении украинских буксиров и инфраструктуры портов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение дня нанесены новые удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены: в порту Одесса (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения, в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

Там отметили, что в порту Николаева поражены два буксира.

Минобороны РФ сообщило, что на переходе морем (сев.-вост. о. Змеиный и в районе н.п. Затока) поражены морское судно типа "балкер" и сухогруз, осуществлявших доставку военных грузов в порт Черноморск.