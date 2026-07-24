Поиск

Минобороны РФ заявило о поражении украинских буксиров и инфраструктуры портов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение дня нанесены новые удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены: в порту Одесса (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения, в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

Там отметили, что в порту Николаева поражены два буксира.

Минобороны РФ сообщило, что на переходе морем (сев.-вост. о. Змеиный и в районе н.п. Затока) поражены морское судно типа "балкер" и сухогруз, осуществлявших доставку военных грузов в порт Черноморск.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 24 июля

В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

 В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

 Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

Brent подешевела до $97,4 за баррель

Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

 Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 22 августа

Хуситы опровергли сообщения о полном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива

Во Франции борются с десятками лесных пожаров

 Во Франции борются с десятками лесных пожаров

Около 20 тыс. человек эвакуированы в центральной Испании из-за пожаров

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

 В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов