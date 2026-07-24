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Арест на имущество и транспорт оператора Кашагана наложен в рамках взыскания экологического штрафа

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На оператора месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) наложен арест на имущество, на транспорт, а также введен запрет на совершение действий в системе электронного нотариата, следует из данных автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства министерства юстиции Казахстана.

В реестре не указано на какое именно имущество и транспорт наложен арест. Дата наложения ареста - 21 июля, судоисполнитель - Гулбану Аманова.

В министерстве юстиции агентству "Интерфакс" сообщили, что в рамках возбужденного исполнительного производства государственным судебным исполнителем будут приняты все меры принудительного исполнения, предусмотренные законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Законом, в частности, предусмотрен также арест банковских счетов должников. Однако эта мера в настоящее время судоисполнителем пока не применена.

Как сообщалось, Казахстан 21 июля 2026 года возбудил исполнительное производство по делу о взыскании 2,3 трлн тенге с оператора Кашагана.

Орган, выдавший исполнительный документ – департамент экологии по Атырауской области комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов. Задолженность NCOC перед Казахстаном составляет 2,3 трлн тенге.

Исполнительное производство поступило в территориальный отдел по исполнению судебных актов департамента юстиции Атырауской области судебному исполнителю Гульбану Амановой.

Ранее вице-министр юстиции Казахстана Даниель Ваисов заявил, что консорциум NCOC должен в срок до 20 июля текущего года выплатить этот штраф, в противном случае в отношении компании будут применяться меры принудительного взыскания.

Власти Казахстана и NCOC несколько лет вели судебные разбирательства по поводу выявленных экологами в 2022 году нарушений на Кашагане.

Проведенная тогда проверка показала, что NCOC осуществил сверхнормативное размещение серы в объеме более 1,2 млн тонн. Экологи также заявляли, что NCOC не в полном объеме исполнял план мероприятий по охране окружающей среды: сточные воды сбрасывались в пруд-испаритель без соответствующей очистки, неочищенный газ сжигался на факелах без экологического разрешения.

NCOC обращался в казахстанские суды, чтобы оспорить итоги проверки, по которой был наложен штраф в размере 2,3 трлн тенге, однако суды нескольких инстанций, в том числе Верховный суд, иски оператора Кашагана отклонили.

В феврале 2026 года Казахстан получил уведомление от международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) о том, что подрядные компании оператора Кашагана запросили арбитражное разбирательство. По данным Минюста Казахстана, место рассмотрения арбитража - город Вашингтон. До конца июля текущего года будет сформирован состав арбитров.

Также NCOC заявил, что арбитраж UNCITRAL принял обеспечительный приказ, запрещающий властям Казахстана принимать меры принудительного взыскания штрафа в 2,3 трлн тенге.

В Минюсте Казахстана отметили, что обеспечительная мера коммерческого арбитража UNCITRAL не имеет приоритета над национальным законодательством Казахстана, поэтому оператор Кашагана должен выплатить штраф в 2,3 трлн тенге в срок.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Кашаган Казахстан North Caspian Operating Company NCOC
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