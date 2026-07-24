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В ЕС зафиксировали рост населения четвертый год подряд

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Население стран Европейского союза по данным на 1 января 2026 года составляло 452 млн человек, что на 706 тыс. больше показателя годом ранее, сообщило статистическое управление ЕС (Евростат).

Подъем фиксируется четвертый год подряд, после спада в 2021 году из-за последствий пандемии COVID-19.

Однако наблюдаемый в последнее время рост населения в значительной степени объясняется усилением миграционных потоков. С 2012 года естественная убыль населения (больше смертей, чем рождений) перекрывается положительной чистой миграцией (превышение числа прибывших в регион людей над числом выбывших из него).

За последние десять лет (с 2016 года) население ЕС выросло на 8 млн человек, за двадцать лет - на 16 млн человек, отмечается в сообщении Евростата.

Относительно 1960 года население Евросоюза увеличилось на 97,5 млн человек. При этом темпы роста постепенно замедлялись в последние десятилетия: население ЕС увеличивалось в среднем примерно на 0,9 млн человек в год в период 2005-2024 гг., тогда как среднегодовой прирост в 1960-х годах составлял почти 3 млн человек.

На 1 января 2026 года две трети общей численности населения ЕС составляли вместе жители Германии (18,5%), Франции (15,3%), Италии (13%), Испании (11%) и Польши (8%). В Мальте проживало 0,6 млн человек, в то время как в ФРГ - 83,5 млн человек.

Увеличение численности населения в прошлом году было зафиксировано в 16 странах ЕС. Наиболее значительный прирост был отмечен на Мальте, Кипре и в Люксембурге, самое существенное снижение - в Латвии, Эстонии и Венгрии.

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