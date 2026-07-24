ЕС применил механизм гражданской защиты для тушения лесных пожаров в Испании и Франции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В ответ на поступившие накануне запросы Испании и Франции об активации механизма гражданской защиты ЕС для помощи в тушении лесных пожаров были выделены самолеты и вертолеты, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Она отметила, что "в Испании и Франции ситуация особенно сложная", и Еврокомиссия внимательно следит за происходящим.

"Вчера вечером мы получили просьбу от Испании активировать механизм гражданской защиты. Немедленно были мобилизованы четыре самолета и задействована спутниковая система наблюдения. Два самолета размещались в Греции, и два - в Италии. Они будут помогать в Испании местным пожарным", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Во Франции ситуация драматическая в районе Бордо. Вчера французские власти направили нам просьбу об активации механизма гражданской защиты. Три самолета и два вертолета из флота (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ) RescEU развернуты в регионе. Был также активирован спутниковый сервис ЕС Copernicus", - сообщила Итконен.

Она уточнила, что два пожарных самолета базировались в Португалии, один - в Хорватии, вертолеты были направлены из Словакии и Чехии. Они задействованы главным образом в департаменте Жиронда, где в настоящее время бушует крупный пожар.

Представитель ЕК напомнила, что в распоряжении RescEU 22 пожарных самолета и пять вертолетов. Есть также стратегический резерв пожарных общим числом около 780, которые заранее размещены в зонах рисков в ряде государств-членов ЕС. "Этот ресурс может быть задействован немедленно, чтобы поддержать бригады местных пожарных", - добавила Итконен.

Отвечая на вопрос о том, каким образом распределяются силы RescEU нуждающимся странам, она сказала, что борьба с лесными пожарами входит в компетенцию национальных властей. "Мы, конечно, находимся в контакте с ними, но процедура такова, что они должны сначала обратиться за помощью, чтобы Европейская комиссия могла мобилизовать свои ресурсы", - объяснила пресс-секретарь.