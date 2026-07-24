Поиск

ЕС применил механизм гражданской защиты для тушения лесных пожаров в Испании и Франции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В ответ на поступившие накануне запросы Испании и Франции об активации механизма гражданской защиты ЕС для помощи в тушении лесных пожаров были выделены самолеты и вертолеты, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Она отметила, что "в Испании и Франции ситуация особенно сложная", и Еврокомиссия внимательно следит за происходящим.

"Вчера вечером мы получили просьбу от Испании активировать механизм гражданской защиты. Немедленно были мобилизованы четыре самолета и задействована спутниковая система наблюдения. Два самолета размещались в Греции, и два - в Италии. Они будут помогать в Испании местным пожарным", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Во Франции ситуация драматическая в районе Бордо. Вчера французские власти направили нам просьбу об активации механизма гражданской защиты. Три самолета и два вертолета из флота (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ) RescEU развернуты в регионе. Был также активирован спутниковый сервис ЕС Copernicus", - сообщила Итконен.

Она уточнила, что два пожарных самолета базировались в Португалии, один - в Хорватии, вертолеты были направлены из Словакии и Чехии. Они задействованы главным образом в департаменте Жиронда, где в настоящее время бушует крупный пожар.

Представитель ЕК напомнила, что в распоряжении RescEU 22 пожарных самолета и пять вертолетов. Есть также стратегический резерв пожарных общим числом около 780, которые заранее размещены в зонах рисков в ряде государств-членов ЕС. "Этот ресурс может быть задействован немедленно, чтобы поддержать бригады местных пожарных", - добавила Итконен.

Отвечая на вопрос о том, каким образом распределяются силы RescEU нуждающимся странам, она сказала, что борьба с лесными пожарами входит в компетенцию национальных властей. "Мы, конечно, находимся в контакте с ними, но процедура такова, что они должны сначала обратиться за помощью, чтобы Европейская комиссия могла мобилизовать свои ресурсы", - объяснила пресс-секретарь.

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия Испания Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 24 июля

В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

 В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

 Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

Brent подешевела до $97,4 за баррель

Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

 Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 22 августа

Хуситы опровергли сообщения о полном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива

Во Франции борются с десятками лесных пожаров

 Во Франции борются с десятками лесных пожаров

Около 20 тыс. человек эвакуированы в центральной Испании из-за пожаров

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

 В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов