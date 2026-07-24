Делегация из Омана прибыла в Иран для обсуждения судоходства в Ормузском проливе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Члены делегации Омана прибыли в иранскую столицу для переговоров по Ормузскому проливу, сообщает в пятницу ИРНА.

"Оманская делегация приехала в Тегеран для обсуждения механизмов, связанных с Ормузским проливом", - говорится в сообщении.

Делегация представляет Маскат в рамках консультаций ирано-оманской рабочей группы, о создании которой стороны договорились в июне. Группа, в частности, регулирует вопросы оказания услуг на море, затраты на них, а также другие аспекты, касающиеся судоходства в Ормузском проливе. Стороны намерены выработать соглашения в соответствии с нормами международного права.