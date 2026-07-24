Поиск

Российские туристы смогут посещать Черногорию без визы до 31 октября

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Граждане РФ и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней до 31 октября, следует из постановления правительства республики.

"Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года в соответствии с заключенными международными договорами о взаимных поездках граждан въезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней с действительным проездным документом, выданным компетентным органом этих государств", - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что освобождение от обязанности получения визы не может устанавливаться специальными актами правительства Черногории с 31 октября 2026 года.

Ранее издание Dan сообщило, что правительство Черногории может с 1 октября ввести въездные визы для граждан России, чтобы привести визовое законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза. По сведениям газеты, оформлять визы в Черногорию можно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают и другие страны ЕС.

Черногория ЕС Евросоюз РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 24 июля

В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

 В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

 Канцелярия Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Трампом

Brent подешевела до $97,4 за баррель

Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

 Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

OFAC продлило лицензию для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" до 22 августа

Хуситы опровергли сообщения о полном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива

Во Франции борются с десятками лесных пожаров

 Во Франции борются с десятками лесных пожаров

Около 20 тыс. человек эвакуированы в центральной Испании из-за пожаров

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

 В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов