Российские туристы смогут посещать Черногорию без визы до 31 октября

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Граждане РФ и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней до 31 октября, следует из постановления правительства республики.

"Граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года в соответствии с заключенными международными договорами о взаимных поездках граждан въезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней с действительным проездным документом, выданным компетентным органом этих государств", - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что освобождение от обязанности получения визы не может устанавливаться специальными актами правительства Черногории с 31 октября 2026 года.

Ранее издание Dan сообщило, что правительство Черногории может с 1 октября ввести въездные визы для граждан России, чтобы привести визовое законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза. По сведениям газеты, оформлять визы в Черногорию можно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают и другие страны ЕС.