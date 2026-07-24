США и Великобритания планируют конференцию по Ормузскому проливу на следующей неделе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лондон и Вашингтон планируют проведение встречи на высоком уровне на следующей неделе для решения вопросов, связанных с безопасностью в Ормузском проливе, сообщает в пятницу Axios со ссылкой на источники.

"США и Великобритания планируют провести на следующей неделе в Лондоне встречу на высоком уровне, которая сфокусируется на потенциальной международной коалиции для защиты морского судоходства в Ормузском проливе", - пишет портал со ссылкой на двух европейских дипломатов и двух людей, знакомых с ситуацией.

Предполагается, что во встрече примут участие министры обороны и военачальники из ряда стран, в частности, шеф Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.