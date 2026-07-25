Трамп считает, что Эр-Рияд должен нормализовать отношения с Тель-Авивом, если рассчитывает на сделку по атому

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит реализации соглашения с Саудовской Аравии по мирному атому, если Эр-Рияд не нормализует отношения с Израилем.

"Если они хотят такое соглашение с нами, то тогда должны быть участниками соглашений Авраама", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, имея в виду разработанные в ходе его первого президентского срока соглашения, позволяющие арабским странам наладить отношения с Израилем.

Ранее министерство энергетики США сообщило о заключении с Эр-Риядом соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома. Западные СМИ отмечали, что Саудовская Аравия через эти договоренности может получить возможность сама обогащать уран в мирных целях.