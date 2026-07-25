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Россия и Индонезия проведут военно-морское учение "Орруда-2026"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Церемония открытия второго учения ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2026" состоится в субботу, 25 июля.

Как ранее сообщал Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ, от российской стороны в маневрах примет участие корвет "Совершенный".

"В главную базу Тихоокеанского флота - город Владивосток, прибыл фрегат "Густи Нгурах Рай" ВМС Республики Индонезия для участия в российско-индонезийском военно-морском учении "Орруда-2026", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ТОФ в минувший четверг.

Первое военно-морское учение кораблей РФ и Индонезии "Орруда" прошло в Яванском море в ноябре 2024 года. Тогда от российской стороны в учении были задействованы корветы ТОФ "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга". От индонезийской стороны - фрегат "Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо".

ВМФ России ТОФ
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