Военные самолеты Бахрейна и Кувейта тайно нанесли удары по Ирану

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Бахрейна и Кувейта в начале июля нанесли секретные удары по Ирану, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

По их данным, авиаудары были направлены на склады ракет и беспилотников, а также на другие военные объекты.

При этом Объединенные Арабские Эмираты, которые неоднократно атаковали Иран в начале американской военной операции, предоставили разведывательную информацию о целях и обеспечили воздушное прикрытие для ударов бахрейнских и кувейтских истребителей, что свидетельствует о зарождающемся арабском сотрудничестве в противостоянии Ирану, указали источники.