Поиск

Военные самолеты Бахрейна и Кувейта тайно нанесли удары по Ирану

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Бахрейна и Кувейта в начале июля нанесли секретные удары по Ирану, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

По их данным, авиаудары были направлены на склады ракет и беспилотников, а также на другие военные объекты.

При этом Объединенные Арабские Эмираты, которые неоднократно атаковали Иран в начале американской военной операции, предоставили разведывательную информацию о целях и обеспечили воздушное прикрытие для ударов бахрейнских и кувейтских истребителей, что свидетельствует о зарождающемся арабском сотрудничестве в противостоянии Ирану, указали источники.

Бахрейн Иран Кувейт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,5 тыс. человек

Военные США нанесли удар по танкеру, пытавшемуся прорвать блокаду Ирана

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Макрон дал указание армии мобилизоваться в связи с масштабными пожарами в стране

 Макрон дал указание армии мобилизоваться в связи с масштабными пожарами в стране

Трамп заявил, что пока не принял решения о более масштабных ударах по Ирану

Глава МИД Венесуэлы объявил о решении страны выйти из МУС

МУС проголосовал за отстранение прокурора Хана из-за подозрений в домогательствах

 МУС проголосовал за отстранение прокурора Хана из-за подозрений в домогательствах

Трамп поручил расследовать действия ЕС в отношении технологических компаний США

Что произошло за день: пятница, 24 июля

В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну

 В Армении за неуплату налогов задержан директор завода "Арарат", принадлежащий Царукяну
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов