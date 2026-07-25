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В Алма-Ате построены 35 сейсмостанций системы раннего предупреждения о землетрясениях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате построены 35 из 40 сейсмических станций автоматизированной системы раннего предупреждения населения о сильных землетрясениях, сообщили в управлении по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города.

Места установки станций определены с учетом геологических, геофизических и сейсмических условий. Параллельно ведется оформление земельных участков для размещения объектов с правом постоянного землепользования. Новые станции планируется интегрировать с действующей сетью сейсмического наблюдения, что позволит расширить охват мониторинга и повысить оперативность получения данных о сильных землетрясениях.

Для экстренного информирования населения также продолжается реализация системы Mass Alert.

Одновременно в городе реализуется трехлетний проект по изучению сейсмогеодинамического состояния Алма-Атинской агломерации. В его рамках разрабатываются цифровая карта тектонических разломов, модель сейсмичности и карта зон геодинамической активности, а также оцениваются смещения и деформации земной поверхности.

В управлении также сообщили, что с 2025 года вокруг Алма-Аты на территории области ведется установка 70 автоматизированных станций раннего обнаружения землетрясений. В данный момент построено 65 таких станций, завершить строительство оставшихся пяти планируется до конца текущего года. После этого новые станции будут интегрированы с 28 действующими станциями автоматизированной системы раннего оповещения.

Алма-Ата с населением более 2,2 млн человек расположена в одной из наиболее сейсмоопасных зон Центральной Азии. За историю города наиболее разрушительными стали Верненское землетрясение 1887 года, Чиликское - 1889 года и Кеминское - 1911 года.

Алма-Ата Казахстан
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