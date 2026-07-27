Минобороны РФ заявило о поражении в порту Николаева двух судов с грузами для ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли удар дронами по двум судам с военными грузами в порту Николаева, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ", - заявили в ведомстве.

"В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза - в момент разгрузки грузов военного назначения", - говорится в сообщении.