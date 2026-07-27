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В Литве начали строить завод по производству танков Leopard

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Литовская военная производственная компания UAB Lithuania Defence Services подписала контракт со стройкомпанией YIT Lietuva о строительстве завода по сборке и ремонту танков на территории Каунасской свободной экономической зоны, сообщают в понедельник литовские СМИ.

"Начало строительных работ запланировано на август этого года, завершение - на ноябрь 2027 года", - говорится в сообщении.

Планируется, что первый танк, собранный в Литве, сойдет с конвейера завода в конце 2028 года.

"Завод площадью 13 000 кв. м станет одним из важнейших элементов инфраструктуры оборонной промышленности Литвы - в будущем здесь будут собираться и обслуживаться самые современные танки Leopard 2A8 и другая тяжелая техника Вооруженных сил Литвы. Общая стоимость проекта составляет приблизительно 29 миллионов евро", - добавили там.

Как сообщалось, в конце 2025 года литовское Минобороны и госэнергохолдинг республики EPSO-G с одной стороны и германские KNDS Deutschland и Rheinmetal Landsysteme с другой подписали меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области развития инфраструктуры сборки и технического обслуживания танков Leopard 2A8.

Литва UAB Lithuania Defence Services Leopard
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