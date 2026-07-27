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В Тегеране считают, что США своими действиями против Ирана сами создают себе проблемы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американские власти не смогли заставить Иран сдаться и при этом создали себе проблемы, заявили в понедельник в иранском МИД.

"Война, которая, как предполагалось, должна была привести к краху Ирана за три дня и заставить его сдаться, в итоге , спустя пять месяцев, затягивает самих американцев в болото", - приводит ИРНА слова представителя иранского ведомства Исмаила Багаи.

Он также подчеркнул, что Вашингтон "заплатит" за свои действия.

По словам представителя МИД Ирана, Тегеран не тревожат ни обеспокоенности США, ни связанные с нефтью вопросы, поскольку важнее всего для него - защита национальных интересов и обеспечение безопасности.

На вопрос журналистов о проходящих переговорах между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу, Багаи отметил, что это двусторонний диалог, никак не связанный с США.

"Эти переговоры продуктивные и конструктивные. Цель для Ирана и Омана, прибрежных государств, - разработать механизмы для обеспечения судоходства в Ормузском проливе при соблюдении суверенных прав обеих стран, а также при обеспечении безопасности и национальных интересов", - указал он.

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