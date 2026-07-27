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Во Франции прогнозируют во вторник возвращение аномальной жары

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Во Франции со вторника вновь установится аномально высокая температура, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

"Сильная жара установится в большой части страны начиная с 28 июля. Пик жары будет 29 июля, когда температура на юго-западе дойдет до 40 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении службы "Метео-Франс".

Это будет четвертая за лето волна жары во Франции. Такая погода осложнит тушение бушующих во Франции пожаров.

С 22 июля, когда начался лесной пожар в департаменте Жиронда, выгорело 42 тыс. га территории, эвакуировано 220 тыс. человек и более 13 тыс. предприятий. Над тушением огня работают 2,5 тыс. пожарных, 1,5 тыс. военных и 1,2 тыс. сотрудников сил безопасности, 84 пожарных пострадали при тушении пожара. В воскресенье глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что пожары затронули уже 115 тыс. га французских территорий.

Пожары бушуют и близ испанской столицы Мадрида. Три пожара, слившихся в один, до сих пор не удалось взять под контроль. Власти эвакуировали более 115 тыс. человек. В ближайшие дни в Испании ожидается 30-градусная жара.

Франция
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