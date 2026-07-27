В Эстонии начались учения ВВС стран НАТО

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Эстонии начались учения ВВС стран НАТО, базирующихся в балтийской республике, сообщил Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

"Полеты и их элементы необходимы для обеспечения готовности самолетов НАТО к реагированию на воздушные инциденты", - говорится в пресс-релизе.

Полеты на малых высотах не ниже 152 метров (500 футов) пройдут над всей Эстонией с 27 июля по 2 августа. Учения могут также включать сверхзвуковые полеты, которые будут координироваться с гражданской службой управления воздушным движением и на заданных высотах.

В соответствии с решением Североатлантического совета, ВВС стран НАТО патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Самолеты, обеспечивающие патрулирование, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и авиабазе Шяуляй в Литве.