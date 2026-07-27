Президент Узбекистана сменил главу Минэнерго за недостатки в работе отрасли

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности министра энергетики Журабека Мирзамахмудова и назначил вместо него Шерзода Ходжаева, сообщила пресс-служба президента.

При этом Ходжаев освобожден от должности директора Агентства по развитию и регулированию рынка энергетики.

Назначение Ходжаева министром одобрила нижняя палата парламента.

Мирзиёев провел 27 июля видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам в топливно-энергетической отрасли, и подверг критике систему управления отраслью. Министр энергетики и руководитель компании "Региональные электрические сети" были освобождены от занимаемых должностей за серьезные недостатки в работе отрасли.

Руководителям компаний "Национальные электрические сети Узбекистана", "Тепловые электрические станции", "Узтрансгаз" и "Худудгазтаминот" установлен испытательный срок до конца года. Они предупреждены об увольнении в случае отсутствия результатов.

"За последние десять лет в энергетической сфере были проведены масштабные реформы: приняты законы и решения, открывшие дорогу частному сектору и иностранным инвесторам в отрасли.(...) В результате в энергетическую отрасль привлечено $23 млрд иностранных инвестиций, на местах введены в эксплуатацию электростанции мощностью 9,5 ГВт. Таким образом были созданы мощности, полностью покрывающие внутренние потребности в генерации", - заявил Мирзиёев, добавив, что в последние годы на модернизацию электрических и газовых сетей, подстанций, трансформаторов и газораспределительного оборудования было выделено 30 трлн сумов (около $2,5 млрд - ИФ).

"Это в шесть раз больше средств, направленных за предыдущие 25 лет. Нужно сказать открыто: проблема в энергетике не в средствах, потому что сколько нужно - мы находим и выделяем. Проблема в управлении системой", - сказал он.

Ежегодно летом и зимой на десятках подстанций происходят аварии, выходят из строя сотни трансформаторов. Только в июне-июле произошло около 4 тысячи аварий, в результате которых население и предприниматели оставались без электричества на 8-10 часов. Потери в сетях составляют 17,2%. За прошедшие шесть месяцев было потеряно 4,8 млрд кВт.ч электроэнергии.

Также подвергся критике выбор площадки для строительства парогазовой электростанции в Сурхандарьинской области (мощностью 1,5 тыс. МВт - ИФ). Отмечалось, что для обеспечения станции газом потребуется затратить $300 млн. Условия контракта с инициатором проекта не были тщательно изучены, что создало риск дополнительных расходов. Ответственным лицам поручено пересмотреть условия соглашения.

Президент Узбекистана заявил, что новый министр энергетики Ходжаев, новый руководитель "Региональных электрических сетей" Сардор Исакулов и новый начальник Энергетической инспекции Ахад Исокжонов должны внедрить новый стиль работы. "Хокимы (главы местных администраций - ИФ) тоже не имеют права спокойно сидеть, говоря: "Это дело энергетиков". Спрос будет жестким", - подчеркнул Мирзиёев.

В структуре Министерства энергетики планируется создать центр цифровизации топливно-энергетической отрасли и внедрения искусственного интеллекта, который проведет стресс-аудит всей цепочки - от производства, передачи и распределения энергии до ее доставки потребителям, а также системы снабжения углем, сжиженным газом и мазутом. На этой основе планируется разработать несколько сценариев развития отрасли.

Кроме того, будет создана система управления ежедневной работой сотрудников на основе цифровых алгоритмов.

АО "Региональные электрические сети" - оператор распределительных электрических сетей и компания по продаже электроэнергии в Узбекистане. Закупает электроэнергию у государственного единого закупщика Uzenergosotish и осуществляет ее распределение и реализацию потребителям.