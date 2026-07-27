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Совбез РФ отметил глобальное сокращение опийного наркотрафика из Афганистана

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В России пять лет продолжается снижение количества изымаемого из незаконного оборота героина, это обуславливается глобальным сокращением опийного наркотрафика из Афганистана, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

"Отмечается продолжающаяся с 2021 года позитивная тенденция снижения количества изымаемого из незаконного оборота героина, что обусловлено прежде всего глобальным сокращением опийного наркотрафика из Исламского Эмирата Афганистан", - говорится в сообщении СБ РФ, посвященном результатам борьбы с незаконным оборотом наркотиков за январь-июнь 2026 года.

Совбез РФ Афганистан
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