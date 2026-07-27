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Макрон объявил о локализации пожара во французском департаменте Ланды

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лесной пожар, начавшийся в департаменте Ланды (юго-запад страны) 23 июля, локализован, передает BFMTV.

"Огонь локализован, и это хорошая новость для Ланд", - заявил Макрон в понедельник вечером в Бордо, находясь в поездке в соседнем с Ландами департаменте Жиронда.

В Жиронде, по его словам, "борьба продолжается".

"Пожар, как говорится, стабилизирован, но остается интенсивным, и мы должны быть предельно осторожны в ближайшие часы и дни", - сказал президент Франции.

В Ландах огнем уничтожено 3,6 тыс. га растительности и 198 зданий. Около 8 тыс. из 30 тыс. эвакуированных жителей получили разрешение вернуться домой, сообщил телеканал.

Жиронда Бордо Франция
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