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Ливан предложил Ираку маршрут для транзита нефти в обход Ормузского пролива

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ливан предложил Ираку маршрут транзита нефти в Средиземное море в обход Ормузского пролива во время переговоров в Багдаде, сообщает издание The National со ссылкой на официальных лиц обеих стран.

По словам финансового советника премьер-министра Ирака Али аз-Зейди - Мудхира Мохаммеда Салиха, главной целью визита в Багдад премьер-министра Ливана Навафа Салама была попытка "перестроить экономические отношения, в основе которых лежит энергетическая сфера".

Он добавил, что делегация предложила использовать ливанскую территорию в качестве дополнительного выхода Ирака к Средиземному морю.

"Если эта идея будет реализована, Ливан получит значительную логистическую роль и откроет для Ирака новое торговое окно в мир", - сказал он.

В свою очередь министр энергетики Ливана Джо Садди охарактеризовал состоявшиеся обсуждения как "очень позитивные". Он сказал, что обе страны договорились сформировать совместную техническую группу, а иракская делегация, как ожидается, посетит Ливан в ближайшее время, чтобы изучить возможности реализации этих планов.

"На данном этапе это всего лишь заявления о намерениях", - отметил он.

По словам Садди, масштаб обсуждений выходит за рамки простого возобновления работы старой линии.

В частности, планы включают изучение вопроса о строительстве ответвления трубопровода, идущего из Сирии в Триполи в Ливане, а также возможность строительства нефтеперерабатывающего завода, который мог бы помочь Ливану удовлетворить внутренний спрос на нефтепродукты.

Хроника 28 февраля – 28 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Средиземное море Ирак Багдад
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