Движение судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократилось на 56% из-за действий хуситов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Трафик судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% с тех пор, как хуситы объявили запрет на судоходство из Саудовской Аравии, сообщает издание National со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Согласно им, в воскресенье по этому водному пути прошло всего 15 грузовых судов, что на 56% меньше, чем 34 судна, которые пересекли его 20 июля - в день объявления о "морском эмбарго" в отношении судов, связанных с Саудовской Аравией.

Уточняется, что девять судов выходили из Красного моря, шесть заходили в него.

Среди перевозимых товаров были сырая нефть, зерно и удобрения, которые направлялись в такие страны, как Китай, Индия, Пакистан и Нидерланды.

На прошлой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Впоследствии хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море.