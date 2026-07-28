Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги понедельника без единой динамики.

Инвесторы оценивали перспективы деэскалации на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости.

США и Иран в минувшие выходные приостановили взаимные удары. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает хорошими шансы на заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

"Думаю, есть хорошие шансы на то, что произойдет что-то позитивное", - сообщил он журналистам на борту своего самолета, комментируя возможность урегулирования конфликта. При этом глава Белого дома добавил, что США возобновят военные действия против Ирана, если дипломатические усилия не принесут плодов.

Надежды на улучшение ситуации в ближневосточном регионе вызвали снижение цен на нефть до минимумов более чем за неделю, что негативно отразилось на котировках акций нефтегазовых компаний. Бумаги ExxonMobil Holdings Corp. подешевели на 1,4%, Chevron Corp. - на 2,5%, ConocoPhillips - на 3,9%, Occidental Petroleum - на 4,1%.

Между тем рыночная стоимость авиаперевозчиков и операторов круизов, результаты которых зависят от расходов на топливо, увеличилась: United Airlines Holdings и Delta Air Lines - на 1,9%, Southwest Airlines Co. - на 0,7%, Carnival Corp. - на 3%, Norwegian Cruise Line - на 3,4%, Royal Caribbean Group - на 3,9%.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 28-29 июля. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, полагают, что американский ЦБ не станет менять ключевую ставку на предстоящем заседании. Тем временем некоторые эксперты предупреждают, что регулятор может ужесточить денежно-кредитную политику в ответ на возросшее инфляционное давление.

В четверг, 30 июля, будут опубликованы предварительные данные о ВВП США за второй квартал, а также июньский отчет о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый ФРС.

В среду и четверг инвесторы будут изучать квартальную отчетность крупных технологических компаний, в том числе представителей "великолепной семерки" Microsoft Corp., Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Amazon.com Inc. и Apple Inc. В понедельник акции Microsoft подорожали на 1,9%, Apple - на 1,2%. Meta сократила капитализацию на 0,2%, Amazon - на 0,3%.

Среди других компаний этой группы котировки Alphabet Inc. выросли на 2,1%. Цена бумаг Tesla снизилась на 1,2%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. уменьшилась на 5% после сообщения The Wall Street Journal о том, что техгигант обсуждает возможность предоставления OpenAI финансовой гарантии на $250 млрд. Акции Nvidia показали самое сильное падение в составе индекса Dow Jones.

Стоимость бумаг биофармацевтической Forte Biosciences Inc. подскочила на 39,7% на новостях, что нидерландская фармкомпания Argenx SE покупает Forte за $2,2 млрд.

Капитализация нефтесервисной Baker Hughes повысилась на 5,8% после квартальной отчетности. Скорректированная прибыль и выручка компании в апреле-июне оказались лучше ожиданий рынка.

Акции Cracker Barrel, владеющей сетью ресторанов и сувенирных магазинов, подешевели на 2,4%. Компания объявила, что ее главный исполнительный директор Джули Масино покинет свой пост 10 августа.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал разработчик программного обеспечения для управления персоналом Workday Inc. (+9%), лидером снижения - производитель устройств хранения данных Sandisk Corp. (-11%).

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,51% - до 52210,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,02% - до 7413,18 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,18% и закрылся на отметке 24932,08 пункта.