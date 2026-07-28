Сербская NIS подала в OFAC заявку на продление операционной деятельности после 31 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сербская нефтегазовая NIS подала заявку в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на получение новой специальной лицензии, которая позволит ей продолжить свою деятельность без перерыва после 31 июля, сообщила компания.

Компания подчеркивает важность бесперебойной работы NIS для поддержания стабильных поставок на внутренний рынок, особенно с учетом текущей ситуации на мировом нефтяном рынке. Она также отмечает продолжающиеся переговоры об изменении структуры собственности компании, поскольку лицензия уже несколько раз продлевалась в связи с этими переговорами.

Как сообщалось, текущая лицензия OFAC, позволяющая беспрепятственно осуществлять операционную деятельность находящейся под санкциями NIS, действует до 31 июля. Также до 31 июля действует разрешение венгерской MOL на переговоры с российской "Газпром нефтью" по покупке-продаже NIS.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке-продаже 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Ранее сообщалось, что Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена и в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.