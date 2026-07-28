CENTCOM создает с ОАЭ оперативную группу по ИИ в военной сфере

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) во вторник объявило о создании с Объединенными Арабскими Эмиратами совместной оперативной группы по ускоренному внедрению систем искусственного интеллекта военного назначения.

По данным CENTCOM, она сосредоточится на применении ИИ для поддержки разведки, защиты критически важной инфраструктуры и мониторинга региональной обстановки в сфере безопасности.

Целевая группа, получившая название Task Force Talon Synapse, должна официально начать работу в ближайшие недели. В состав группы, базирующейся в Абу-Даби, войдут около 20 американских и эмиратских специалистов, обладающих опытом в области искусственного интеллекта, анализа данных и кибербезопасности.

"Это станет исторической вехой, поскольку мы работаем с одним из наших наиболее компетентных региональных партнеров, чтобы быстро внедрять развивающиеся достижения в области искусственного интеллекта для наших военнослужащих", - сказал командующий силами CENTCOM адмирал Брэд Купер. "Вместе мы и наши эмиратские партнеры разделяем твердую приверженность внедрению приложений искусственного интеллекта, которые будут способствовать инновациям быстро и в больших масштабах", - добавил он.