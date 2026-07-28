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Трамп после встречи с Зеленским проводит переговоры с Нетаньяху

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проводит в Вашингтоне переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Ранее СМИ сообщали, что центральной темой на встрече, как ожидается, будет иранский конфликт. Считается, что Нетаньяху - сторонник жесткой линии в отношении Тегерана.

Ранее во вторник Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американская сторона пока не делала комментариев об итогах этих контактов.

Как и в случае с Нетаньяху, журналисты не присутствовали на встрече Трампа с Зеленским.

Дональд Трамп США Украина Израиль Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху
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