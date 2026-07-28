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Число перехваченных ВМС США за две недели блокады Ирана судов достигло 18

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 18 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в ее порт или выходили из него, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 28 июля силы CENTCOM перенаправили 18 коммерческих судов, вывели из строя два судна и взяли на абордаж еще два, чтобы обеспечить соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

США CENTCOM Иран блокада
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